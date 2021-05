DualSense | nuovi colori in arrivo

(Di lunedì 10 maggio 2021) I controllerdella PlayStation 5 saranno presto disponibili anche in altriPlayStation 5, andando contro una tradizione che proseguiva dalla sua seconda incarnazione, ha optato per la centralità del colore bianco nel suo design; a esso era stato in precedenza preferito il nero. Questa nuova estetica ha influenzato anche icon cui fino ad ora sono stati commercializzati i controller; questi sono infatti il bianco e il nero, con una prevalenza netta del primo sul secondo. Sony sembra però pronta a immettere sul mercato delle versioni dei suoi controller caratterizzate da fantasie cromatiche originali.: Ecco iin cui saranno disponibili i controller Secondo una indiscrezione, oltre alla già citata versione in bianco e nero, i ...

Se Sony prevede di lanciare sul mercato dei, lo renderà sicuramente noto nei prossimi giorni. Ovviamente, ce lo chiediamo tutti: se questicolori per ilrisultassero ...... questa volta i cambiamenti delnon sarebbero così eclatanti . Stando ad Area Jugones, ... L'alta affidabilità dei colleghi spagnoli però ci fa presuppore che un lancio deicontroller ...I controller DualSense della PlayStation 5, originariamente in bianco e nero, saranno disponibili anche in altre fantasie di colori.Durante una videoconferenza, Sony ha dichiarato di non essere in grado di aumentare in maniera drastica la produzione di PlayStation 5, la scarsa reperibilità della console resterà tale almeno fino al ...