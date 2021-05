Droga | inquilino si lamentava | volevano scioglierlo in acido

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 10 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiErano convinti che le lamentele di undel Parco avessero minato la “sua” piazza di spaccio e per vendicarsi decise di ucciderlo e sciogliere il suo corpo nell’: valeva poco, anzi nulla, davanti a quel fiume di denaro, la vita delle persone nel Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli, la più grande piazza di spaccio dell’Europa occidentale dove all’alba oggi i carabinieri e la DDA hanno assestato un duro colpo al clan Sautto-Ciccarelli, con l’esecuzione di ben 51 misure cautelari. I carabinieri e la DDA, infatti, nel corso dell’attività investigativa hanno dovuto accelerale l’arresto di Massimo Gallo, uno dei “capi piazza” della zona, che si stava preparando a compiere un delitto degno di un film dell’orrore. La “sua” piazza di spaccio funzionava come una vera e propria fabbrica e le attività incessanti, ...