Dritto e Rovescio | “il Covid uccide solo gli anziani I miei nonni? Morissero” | l’intervista che sta facendo discutere

(Di lunedì 10 maggio 2021) Nel corso della puntata del 6 maggio di, programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4, è andata in onda un’intervista che stamolto. Durante un servizio che aveva come argomento il coprifuoco e le difficoltà dei locali notturni, la giornalista ha chiesto un’opinione ad alcuni giovani del centro di Roma, una di loro ha detto: “Le persone che muoiono diquanti anni hanno?”. Allora la giornalista: “Quindi chissene frega?” e la ragazza: “No, dico che comunque i giovani della mia età non muoiono di, ma neanche mio padre che ha 50 anni. A morire sono le persone anziane. A questo punto ti dico la verità: io tengo molto ai, ma se devono morire“. “Io tengo molto ai ...

Advertising

ItaliaViva : ?? Questa sera, alle 21.20, @matteorenzi sarà ospite a Dritto e Rovescio, su Rete 4. - FQMagazineit : Dritto e Rovescio, “il Covid uccide solo gli anziani. I miei nonni? Morissero”: l’intervista che sta facendo discut… - pier_mary : RT @ilmessaggeroit: «Il Covid uccide solo gli anziani. I miei nonni? Muoiano pure», l'intervista choc a Dritto e Rovescio - massidanu : @Fabio_DeBunker Infatti la Trasmissione si chiama dritto e rovescio - alioscia16 : Che verme ignorante... «Il Covid uccide solo gli anziani. I miei nonni? Muoiano pure», l'intervista choc a Dritto e… -

Ultime Notizie dalla rete : Dritto Rovescio

Il Fatto Quotidiano

... cosa che avviene al secondo tentativo grazie a unlungo del tedesco. Zverev però recupera ... Uno splendidolungolinea permette infatti al romano di riprendersi. Quindi tie - break e set ...Qualche giorno,(talk con Paolo Del Debbio in onda su Rete 4) ha mostrato un servizio girato a Roma, durante l'orario aperitivo. Ad essere intervistati sono stati alcuni ragazzi, e ...Presentazione – Alla sua prima finale in un Masters 1000, Matteo Berrettini sogna di diventare il primo italiano a scalfire il proprio nome tra i vincitori del torneo di Madrid. Il romano, n. 10 del m ...In un ribaltamento di ruoli, la sinistra si batte per difendere le regole, la destra contro le restrizioni della libertà | Editoriale di Carlo Verdelli per il Corriere ...