«Dragon Ball», un nuovo film animato nel 2022: tutto quello che sappiamo (finora) (Di lunedì 10 maggio 2021) Domenica, mentre l’Italia festeggiava le madri, il Giappone celebrava Goku. L’eroe dei manga, cui il Paese ha dedicato un’intera giornata, è stato protagonista del 9 maggio, data in cui la Toei Animation ha finito per annunciare la produzione di un nuovo film. La pellicola, la ventunesima tratta dalla serie Dragon Ball, sarà la seconda incentrata su Dragon Ball Super, il più redditizio tra i titoli del franchise. https://twitter.com/DBSChronicles/status/1390708192670191621 Leggi su vanityfair (Di lunedì 10 maggio 2021) Domenica, mentre l’Italia festeggiava le madri, il Giappone celebrava Goku. L’eroe dei manga, cui il Paese ha dedicato un’intera giornata, è stato protagonista del 9 maggio, data in cui la Toei Animation ha finito per annunciare la produzione di un nuovo film. La pellicola, la ventunesima tratta dalla serie Dragon Ball, sarà la seconda incentrata su Dragon Ball Super, il più redditizio tra i titoli del franchise. https://twitter.com/DBSChronicles/status/1390708192670191621

Advertising

ShowKatana : RT @celluzzi: Non so voi ma io co sti meme di dragon ball mi ci sto incastrando di brutto - Stay_Nerd : Dragon Ball Super: Akira Toriyama annuncia un nuovo film - _cherryblvssom : finisse subito sta scuola che io mi devo fare un rewatch di mermaid melody , tokyo mew mew e dragon ball. - animeemangait : Nuovo film per Dragon Ball Super! | - __babygirl__00 : @LOUI91T MA DRAGON BALL NON È UN MANGA/ANIME. DRAGON BALL È UNA RELIGIONE! COME SI PUÒ PRENDERE IN GIRO PER QUESTO?… -