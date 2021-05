Dragon Ball Super: presto in uscita il nuovo film ispirato dal manga di Akira Toriyama (Di lunedì 10 maggio 2021) Dragon Ball dovrebbe tornare in sala (o in streaming a seconda degli sviluppi della pandemia) con un secondo film ispirato alla saga Super del manga. Le indiscrezioni sul franchise di Akira Toriyama riportano delle importanti novità su di un nuovo film in uscita nel 2022. Dragon Ball Super: il successo dell’ultimo film Il mondo di Dragon Ball accompagna ormai intere generazioni di fan dal lontano 1984, quando il manga fece il suo debutto su di una rivista dedicata ai famosi fumetti giapponesi. Da quel momento si sono susseguite le saghe più famose del fantastico mondo di Goku e ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 10 maggio 2021)dovrebbe tornare in sala (o in streaming a seconda degli sviluppi della pandemia) con un secondoalla sagadel. Le indiscrezioni sul franchise diriportano delle importanti novità su di uninnel 2022.: il successo dell’ultimoIl mondo diaccompagna ormai intere generazioni di fan dal lontano 1984, quando ilfece il suo debutto su di una rivista dedicata ai famosi fumetti giapponesi. Da quel momento si sono susseguite le saghe più famose del fantastico mondo di Goku e ...

