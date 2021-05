Dov’è il nuovo corso arbitrale se nessuno spiega l’episodio Mazzoleni a Benevento? (Di lunedì 10 maggio 2021) Uno dei punti di rinnovamento su cui Alfredo Trentalange voleva segnare il nuovo corso dell’Aia era la comunicazione, l’apertura, la trasparenza. Il nuovo presidente ha compreso l’importanza del confronto, per ridurre drasticamente le tensioni e la crescente cultura del sospetto che accompagna designazioni e decisioni di ogni tipo. Le conclusioni tratte da questo tipo di discorsi spesso sono miopi e populiste, ma alla base hanno un bisogno comune: la necessità di una spiegazione, del percorso logico che c’è dietro una scelta. Circa due mesi fa, nell’intervista a Dribbling, Trentalange si esprimeva così. I tempi sono maturi per una maggiore comunicazione, ma c’è bisogno di reciprocità. Il nostro obiettivo è aprire i canali, ma bisogna essere in due, con grandissimo rispetto e attenzione, cercando ciò ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 10 maggio 2021) Uno dei punti di rinnovamento su cui Alfredo Trentalange voleva segnare ildell’Aia era la comunicazione, l’apertura, la trasparenza. Ilpresidente ha compreso l’importanza del confronto, per ridurre drasticamente le tensioni e la crescente cultura del sospetto che accompagna designazioni e decisioni di ogni tipo. Le conclusioni tratte da questo tipo di discorsi spesso sono miopi e populiste, ma alla base hanno un bisogno comune: la necessità di unazione, del perlogico che c’è dietro una scelta. Circa due mesi fa, nell’intervista a Dribbling, Trentalange si esprimeva così. I tempi sono maturi per una maggiore comunicazione, ma c’è bisogno di reciprocità. Il nostro obiettivo è aprire i canali, ma bisogna essere in due, con grandissimo rispetto e attenzione, cercando ciò ...

