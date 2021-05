Dopo vent’anni tornano i Sottotono: il 4 giugno esce il nuovo album “Originali” (Di lunedì 10 maggio 2021) MILANO – Dopo il grande ritorno insieme sulla scena musicale italiana con il singolo “Mastroianni”, a vent’anni dall’ultimo lavoro in studio, Big Fish e Tormento annunciano l’uscita del nuovo album dei Sottotono, “Originali”, che sarà disponibile da venerdì 4 giugno. E’ in preorder il vinile speciale blu in tiratura limitata (già sold out la prima tiratura limitata di cd e vinili autografati e numerati a mano e il vinile bianco). Il nuovo disco del duo comprende tredici tracce: sei inedite e sette fra i brani di grande successo dei Sottotono, riarrangiati e rivisitati insieme a numerosi e prestigiosi esponenti del panorama musicale, che con grande entusiasmo hanno preso parte al nuovo progetto con diversi contributi ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 10 maggio 2021) MILANO –il grande ritorno insieme sulla scena musicale italiana con il singolo “Mastroianni”, adall’ultimo lavoro in studio, Big Fish e Tormento annunciano l’uscita deldei, “”, che sarà disponibile da venerdì 4. E’ in preorder il vinile speciale blu in tiratura limitata (già sold out la prima tiratura limitata di cd e vinili autografati e numerati a mano e il vinile bianco). Ildisco del duo comprende tredici tracce: sei inedite e sette fra i brani di grande successo dei, riarrangiati e rivisitati insieme a numerosi e prestigiosi esponenti del panorama musicale, che con grande entusiasmo hanno preso parte alprogetto con diversi contributi ...

