Dopo l’eliminazione è tornata dal suo bellissimo fidanzato! Sapete di chi si tratta? Foto

Serena Marchese eliminata da Amici 20 ad un passo dalla finale, torna a casa e riabbraccia il suo fidanzato Alessio. Negli ultimi giorni nella scuola di Amici si era parlato di un ipotetico avvicinamento con il cantante Aka7even che, archiviata la storia d'amore con Martina Miliddi, ha stretto un feeling speciale con Serena. Ma la foto postata dal fidanzato della ballerina dopo il suo ritorno alla vita non lascia spazio a dubbi: il loro amore procede a gonfie vele. "Sono emozioni che a parole non si possono descrivere. So soltanto che ti amo tantissimo e che spero che la vita ti inizi a dare ciò che meriti", scrive Alessio a corredo del romantico scatto. A lanciare l'indiscrezione era stato proprio il fratello di Serena. La ballerina e Aka si erano trovati soli in casetta a parlare del loro futuro.

