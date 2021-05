Donne che di mestiere si contano i cuoricini spiegano il femminismo alla Aspesi (Di lunedì 10 maggio 2021) La peggior generazione della storia dell’umanità è la mia. Lo dico subito, giacché in questo articolo si parlerà di miei coetanei, e di trentenni, e di novantenni, e ci tengo a dire che, sebbene i trentenni possano facilmente apparire più imbecilli, di loro si può almeno sperare che migliorino crescendo. Noialtri abbiamo perso l’occasione di combinare qualcosa (alla nostra età, i novantenni avevan già fatto tutto, compresa una guerra), e nemmeno abbiamo più speranza di redimerci. C’è un gruppo milanese chiamato I sentinelli, il nome fa il verso agli estremisti cattolici, la linea politica è quella del club dei giusti: chiedono la rimozione della statua di Montanelli, organizzano la piazza milanese a favore della legge Zan. Ieri hanno pubblicato su Facebook un post in cui compiaciutamente dicevano di non volere il sostegno alla legge Zan di Alessandra ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 10 maggio 2021) La peggior generazione della storia dell’umanità è la mia. Lo dico subito, giacché in questo articolo si parlerà di miei coetanei, e di trentenni, e di novantenni, e ci tengo a dire che, sebbene i trentenni possano facilmente apparire più imbecilli, di loro si può almeno sperare che migliorino crescendo. Noialtri abbiamo perso l’occasione di combinare qualcosa (nostra età, i novantenni avevan già fatto tutto, compresa una guerra), e nemmeno abbiamo più speranza di redimerci. C’è un gruppo milanese chiamato I sentinelli, il nome fa il verso agli estremisti cattolici, la linea politica è quella del club dei giusti: chiedono la rimozione della statua di Montanelli, organizzano la piazza milanese a favore della legge Zan. Ieri hanno pubblicato su Facebook un post in cui compiaciutamente dicevano di non volere il sostegnolegge Zan di Alessandra ...

vascorossi : Auguri alla mia mamma Rock e a tutte le mamme! Per mettere al mondo dei figli ci vuole impegno e coraggio, soprattu… - OfficialASRoma : ???????????? ?? ?????????? ???? ?????????? ???? ???????? Grazie per essere tutte le donne che siete, tutti i giorni #ASRoma - TeresaBellanova : Avere cura, avere coraggio. Se penso a mia madre, a tutte le madri che ho conosciuto, alle donne che nella mia vita… - Nikkio48 : @MariaKostourou @alexa5313 @AngelaAngelmi @elvielly @SIPARISipari @loanartemisia @lopec15 @ValeryMell1… - _Alessandria_ : RT @gbongiorno66: Un pensiero a tutte le mamme e a tutte le donne che non sono riuscite a essere mamme pur volendolo. -

Ultime Notizie dalla rete : Donne che Marco Balzano, Quando tornerò Dietro ciascuna delle donne che si prendono cura dei nostri vecchi soli, degli infermi, dei malati di Alzheimer, c'è una storia di separazioni dolorose, di lacerazioni: di lontananze che le nuove ...

Usa, sparatoria a festa di compleanno: 7 morti a Colorado Springs L'uomo sospettato di aver aperto il fuoco sarebbe il fidanzato di una delle donne tra le vittime. ... 'Oggi ci troviamo a piangere la perdita di vite umane e a pregare solennemente per coloro che sono ...

Festa della mamma, Miccichè: “Non lasciare sole le donne che denunciano violenze" PalermoToday Il lavoro che pretendiamo Economia e finanza, sostantivi femminili. Eppure c'è ancora troppo poco di femminile nel mondo dell'economia e della finanza. Ogni lunedì un nostro commento ...

Stati Uniti, sparatoria a una festa di compleanno: 7 morti in Colorado L'uomo sospettato di aver aperto il fuoco sarebbe il fidanzato di una delle donne tra le vittime ... a piangere la perdita di vite umane e a pregare solennemente per coloro che sono stati feriti e per ...

Dietro ciascuna dellesi prendono cura dei nostri vecchi soli, degli infermi, dei malati di Alzheimer, c'è una storia di separazioni dolorose, di lacerazioni: di lontananzele nuove ...L'uomo sospettato di aver aperto il fuoco sarebbe il fidanzato di una delletra le vittime. ... 'Oggi ci troviamo a piangere la perdita di vite umane e a pregare solennemente per colorosono ...Economia e finanza, sostantivi femminili. Eppure c'è ancora troppo poco di femminile nel mondo dell'economia e della finanza. Ogni lunedì un nostro commento ...L'uomo sospettato di aver aperto il fuoco sarebbe il fidanzato di una delle donne tra le vittime ... a piangere la perdita di vite umane e a pregare solennemente per coloro che sono stati feriti e per ...