“Domina” | Kasia Smutniak è Livia Drusilla | “Abbiamo bisogno di storie di donne forti”

(Di lunedì 10 maggio 2021) Otto episodi dal 14 maggio su, donna forte e forse un po’ dimenticata ha la sua “rivincita”, diventando protagonista della nuova produzione di Sky, “”. Una serie in otto episodi nati dall’idea e dallo spunto del creatore e sceneggiatore Simone Burke: “Ero preoccupato perché sapevo che le, nell’antica Roma, non avevan peso, poi ho trovato la storia diche per la prima volta esercitava potere tramite figlio, marito e altri uomini. Sapevo fosse famosa ma ho scoperto che non veniva da una famiglia di repubblicani ma democratici e alla fine è diventata la moglie di un tiranno”. SINOSSIè ambientata durante il regno di Augusto, primo imperatore romano, ma la storia è narrata attraverso la storia vera ...

Ultime Notizie dalla rete : Domina Kasia

...Skyracconterà il potere nella Roma Imperiale attraverso gli occhi di una donna che ha plasmato un'epoca: Livia Drusilla . A vestire i panni della terza moglie di Ottaviano c'è l'attrice...courtesy photo Related StorySmutniak: il potere delle donne Livia Drusilla è infatti la protagonista di, la nuova e attesissima serie SKY e NOW in onda dal prossimo 14 maggio e ...Roma. Densa di nuove uscite, per quel che riguarda le nuove serie tv distribuite sulle varie piattaforme disponibili in Italia, la settimana che va da oggi al 16 maggio. Si parte mercoledì con due deb ...Per "Domina", la nuova serie Sky, la costumista premio Oscar ha disegnato centinaia di abiti di patrizi e plebei dell'antica Roma. "Volevo ...