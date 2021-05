Domenica Live | Valeria Marini e Brando Giorgi | il bacio

(Di lunedì 10 maggio 2021) A, ospite nel salotto di Barbara d’Urso, c’è. L’attore ex naufrago de L’Isola dei famosi ha raccontato la sua operazione, il pericolo anche di perdere la vista. Ma non solo. A Barbarella ha rivelato il segreto di quelproibito conse l’è vista brutta per davvero. Ha rischiato di perdere un occhio. Il suo racconto lascia senza parole Barbara Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Domenica Live

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso desiderano ardentemente andare a nozze. I due si vogliono sposare , ma c'è un grande problema , lo rivelano a Barbara D'Urso a. L'ex Miss Italia 43enne e lo sportivo 49enne, ex calciatore, protagonisti di Temptation Island , sono fidanzati e vogliono suggellare il loro legame con i fiori d'arancio. I due hanno ..., Barbara d'Urso festeggia gli ascolti: 'Abbiamo fatto il record' Anche ieri è andata in onda una nuova puntata di. In questa occasione Barbara d'Urso ha spaziato dalla ...La notizia che ha messo in allarme il pubblico di canale 5 è stata inaspettata quanto repentina: Domenica Live, il programma di Carmelita, sta per chiudere i battenti. Domenica Live… Leggi ...A Domenica Live, ospite nel salotto di Barbara d’Urso, c’è Brando Giorgi. L’attore ex naufrago de L’Isola dei famosi ha ...