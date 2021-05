Domenica In: Mara Venier conferma da Fabio Fazio che sarà al timone anche il prossimo anno – Video (Di lunedì 10 maggio 2021) Mara Venier anche il prossimo anno, Mara Venier sarà al timone di Domenica In. La conduttrice veneta è infatti pronta a scendere in campo per la “sua” tredicesima edizione del programma Domenicale di Rai1. Una conferma, di cui si parlava già da tempo, avvenuta nel corso della puntata di Che Tempo Che Fa trasmessa ieri sera. Parlando di Domenica In durante un’intervista, Fabio Fazio ha stuzzicato la Venier, sua ospite: “Quante edizioni hai fatto? (…) Te lo dico io: 12. (…) Ho fatto finta di non saperlo. Sono 12. Perché ti devo dire una cosa. C’è, Baudo ne ha fatte 13. Quindi se tu fai anche la ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 10 maggio 2021)ilaldiIn. La conduttrice veneta è infatti pronta a scendere in campo per la “sua” tredicesima edizione del programmale di Rai1. Una, di cui si parlava già da tempo, avvenuta nel corso della puntata di Che Tempo Che Fa trasmessa ieri sera. Parlando diIn durante un’intervista,ha stuzzicato la, sua ospite: “Quante edizioni hai fatto? (…) Te lo dico io: 12. (…) Ho fatto finta di non saperlo. Sono 12. Perché ti devo dire una cosa. C’è, Baudo ne ha fatte 13. Quindi se tu faila ...

Advertising

chetempochefa : Oggi dalle 16.30 non perdetevi @fabfazio in collegamento a Domenica In con Mara Venier, che sarà nostra ospite ques… - Luca_1998 : RT @bubinoblog: DOMENICA IN: PICCHI DEL 21% PER MARA VENIER CHE ANNUNCIA LA RICONFERMA CON RECORD - infoitcultura : Mara Venier a Che Tempo Che Fa: “Farò Domenica In anche l’anno prossimo” (video) - marcoranieri72 : RT @Gabry_G_G: 1/3 Panico a Domenica In! Sileri non vaccinato perché 49enne, ma come non c'è l'obbligo per tutti i sanitari?Lui è Medico! L… - infoitcultura : Domenica In, Selvaggia Lucarelli “Io e il mio ex Andrea Scanzi abbiamo deciso che …”, Mara Venier resta senza parole -