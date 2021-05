Domenica In: Mara Venier condurrà anche la prossima stagione (Di lunedì 10 maggio 2021) Mara Venier è stata ospite ieri di Fabio Fazio. La conduttrice di casa Rai è solita intervistare i suoi ospiti, ma per questa volta le parti si sono invertite ed è stata proprio lei ad essere intervistata a Che tempo che fa. La Venier ha partecipato alla trasmissione per presentare il suo libro Mamma, ti ricordi di me?, una raccolta delle memorie della madre morta nel 2015 dopo una lunga battaglia contro l'Alzheimer. Nel corso di Che tempo che fa, la formidabile conduttrice di Rai 1 ha anche confermato che sarà lei a condurre la prossima stagione di Domenica In. Fino a qualche tempo fa infatti c'erano voci insistenti che parlavano di un suo possibile addio alla trasmissione Domenicale di casa Rai, ma a quanto pare erano voci del tutto infondate in ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 10 maggio 2021)è stata ospite ieri di Fabio Fazio. La conduttrice di casa Rai è solita intervistare i suoi ospiti, ma per questa volta le parti si sono invertite ed è stata proprio lei ad essere intervistata a Che tempo che fa. Laha partecipato alla trasmissione per presentare il suo libro Mamma, ti ricordi di me?, una raccolta delle memorie della madre morta nel 2015 dopo una lunga battaglia contro l'Alzheimer. Nel corso di Che tempo che fa, la formidabile conduttrice di Rai 1 haconfermato che sarà lei a condurre ladiIn. Fino a qualche tempo fa infatti c'erano voci insistenti che parlavano di un suo possibile addio alla trasmissionele di casa Rai, ma a quanto pare erano voci del tutto infondate in ...

