Divorzio Gates, Melinda avviò il divorzio dopo l'arresto di Epstein (Di lunedì 10 maggio 2021) Il divorzio annunciato nei giorni scorsi da Bill e Melinda Gates era in incubazione da tempo. La moglie del fondatore di Microsoft cominciò a consultare avvocati divorzisti circa due anni fa, nell’ottobre 2019, quando divennero pubblici i ripetuti incontri di suo marito con Jeffrey Epstein, dopo l’arresto del controverso finanziere per traffico sessuale di minorenni. Lo scrive il Wall Street Journal, citando persone a conoscenza della vicenda e dopo aver esaminato alcuni documenti. Il Daily Beast aveva già scritto che Melinda - impegnata nel promuovere i diritti delle donne - si adirò dopo che nel 2013, insieme al marito, incontrò Epstein nella sua residenza a Manhattan, dicendo a Bill che non era a ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 10 maggio 2021) Ilannunciato nei giorni scorsi da Bill eera in incubazione da tempo. La moglie del fondatore di Microsoft cominciò a consultare avvocati divorzisti circa due anni fa, nell’ottobre 2019, quando divennero pubblici i ripetuti incontri di suo marito con Jeffreyl’del controverso finanziere per traffico sessuale di minorenni. Lo scrive il Wall Street Journal, citando persone a conoscenza della vicenda eaver esaminato alcuni documenti. Il Daily Beast aveva già scritto che- impegnata nel promuovere i diritti delle donne - si adiròche nel 2013, insieme al marito, incontrònella sua residenza a Manhattan, dicendo a Bill che non era a ...

