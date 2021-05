Divorzio Gates | c' è una donna al centro della rottura tra Bill e Melinda?

(Di lunedì 10 maggio 2021) Si chiama Zhe Shelly Wang ed è l'ultimo nome ad essere stato menzionato neldi alto profilo di. La Wang lavora per laFoundation dal 2015 come ...

Si chiama Zhe Shelly Wang ed è l'ultimo nome ad essere stato menzionato neldi alto profilo di Bill e Melinda. La Wang lavora per la Bill e MelindaFoundation dal 2015 come interprete, e da qualche giorno ha cominciato ad essere indicata da molti, sul ...Melinda e Bill, ilpianificato e la spartizione di un imperoLa moglie del fondatore di Microsoft cominciò a consultare avvocati quando divennero pubblici gli incontri del marito con il discusso finanziere ...a separazione fra Bill e Melinda Gates era già in moto nel 2019, e forse c'entra anche la vicinanza e i diversi incontri avuti fra Bill e il magnate pedofilo Jeffrey Epstein… Leggi ...