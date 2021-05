Disabili gravi, 800 euro al mese fino al 30 giugno (Di lunedì 10 maggio 2021) Bari - La giunta regionale ha approvato oggi la delibera che garantisce fino al prossimo 30 giugno la prosecuzione del contributo Covid destinato alle persone in condizioni di gravissima Disabilità e ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 10 maggio 2021) Bari - La giunta regionale ha approvato oggi la delibera che garantisceal prossimo 30la prosecuzione del contributo Covid destinato alle persone in condizioni dissimatà e ...

