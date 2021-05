DIRETTA Giro d’Italia LIVE: Nibali guadagna 16 posizioni, Ganna leader della classifica. Sorpresa Van der Hoorn (Di lunedì 10 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA classifica GENERALE DEL Giro d’Italia AGGIORNATA LA CRONACA della TAPPA DI OGGI 17.09 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete cronaca, classifiche, dichiarazioni, analisi, approfondimenti, pagelle, la Fagianata di Riccardo Magrini e tantissimo altro! Un saluto sportivo. 17.07 Domani si inizierà a fare sul serio con la tappa di Sestola. Nel finale il Colle Passerino: 4 km al 10% di pendenza media, con punte del 16%! Dal GPM all’arrivo mancheranno solo 3 km… 17.06 Vincenzo Nibali guadagna 16 posizioni rispetto a ieri ed è 34° a 44? da Ganna. 17.05 Edoardo Affini è uscito di classifica: troppo dura per lui la frazione odierna. 17.04 La ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALAGENERALE DELAGGIORNATA LA CRONACATAPPA DI OGGI 17.09 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete cronaca, classifiche, dichiarazioni, analisi, approfondimenti, pagelle, la Fagianata di Riccardo Magrini e tantissimo altro! Un saluto sportivo. 17.07 Domani si inizierà a fare sul serio con la tappa di Sestola. Nel finale il Colle Passerino: 4 km al 10% di pendenza media, con punte del 16%! Dal GPM all’arrivo mancheranno solo 3 km… 17.06 Vincenzo16rispetto a ieri ed è 34° a 44? da. 17.05 Edoardo Affini è uscito di: troppo dura per lui la frazione odierna. 17.04 La ...

