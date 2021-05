DIRETTA Giro d’Italia, Biella-Canale LIVE: scende il vantaggio degli otto al comando. 4’20” per loro (Di lunedì 10 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 14.21 Ci stiamo avvicinando ad Asti. 14.18 I fuggitivi si stanno avvicinando alla fase calda della tappa. 14.15 Sotto il forcing della Bora-Hansgrohe e dell’Alpecin Fenix il gruppo continua ad avvicinarsi agli otto battistrada. 14.12 112 chilometri alla conclusione di Canale, e 4’10” di vantaggio per gli otto battistrada. 14.09 Ineos Grenadiers compatta intorno alla maglia rosa Filippo Ganna. 14.06 Il margine tra il gruppo e i battistrada è sceso sotto i cinque minuti. 14.03 Tornando alla DIRETTA della tappa, ricordiamo nuovamente la composizione della fuga: il francese Alexis Gougeard (AG2R Citroen Team), l’ucraino ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL14.21 Ci stiamo avvicinando ad Asti. 14.18 I fuggitivi si stanno avvicinando alla fase calda della tappa. 14.15 Sil forcing della Bora-Hansgrohe e dell’Alpecin Fenix il gruppo continua ad avvicinarsi aglibattistrada. 14.12 112 chilometri alla conclusione di, e 4’10” diper glibattistrada. 14.09 Ineos Grenadiers compatta intorno alla maglia rosa Filippo Ganna. 14.06 Il margine tra il gruppo e i battistrada è sceso si cinque minuti. 14.03 Tornando alladella tappa, ricordiamo nuovamente la composizione della fuga: il francese Alexis Gougeard (AG2R Citroen Team), l’ucraino ...

Advertising

valerionicastro : Cassani in diretta dalla moto ?????? #Giro #RaiGiro - VITAnonprofit : #Trento provincia virtuosa per circolarità produttiva e sociale - AlexDeGerardis : In giro per Saxa Rubra. Domani mattina sarò in diretta dalle 5:30 alle 9 su #Rai #Isoradio. Parlerò forte per chi… - grostein : Siamo nel 2021 e nessuno ha pensato di fare un diretta streaming su Twitch del Giro D'Italia. - zazoomblog : DIRETTA Giro d’Italia Biella-Canale LIVE: otto uomini al comando con 4’50” di vantaggio - #DIRETTA #d’Italia… -