DIRETTA Giro d’Italia, Biella-Canale LIVE: otto uomini al comando con 5’40” di vantaggio (Di lunedì 10 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 13.42 137 km al traguardo e 5’39” di vantaggio per gli otto al comando. Il gruppo vuole giocarsi il finale. 13.39 Fortunatamente la pioggia ha smesso di abbattersi sulla corsa. 13.36 Nella prima ora di corsa sono stati percorsi 46,9 km/h. 13.33 Attualmente Lars van den Berg (Groupama-FDJ) è il leader virtuale della corsa visto che, in classifica generale, ha soltanto 52? di ritardo dalla maglia rosa Filippo Ganna. 13.30 Ricordiamo nuovamente la composizione della fuga: il francese Alexis Gougeard (AG2R Citroen Team), l’ucraino Andrii Ponomar, lo svizzero Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec), gli italiani Samuele Zoccarato (Bardiani CSF Faizané), Vincenzo Albanese e Samuele Rivi ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL13.42 137 km al traguardo e 5’39” diper glial. Il gruppo vuole giocarsi il finale. 13.39 Fortunatamente la pioggia ha smesso di abbattersi sulla corsa. 13.36 Nella prima ora di corsa sono stati percorsi 46,9 km/h. 13.33 Attualmente Lars van den Berg (Groupama-FDJ) è il leader virtuale della corsa visto che, in classifica generale, ha soltanto 52? di ritardo dalla maglia rosa Filippo Ganna. 13.30 Ricordiamo nuovamente la composizione della fuga: il francese Alexis Gougeard (AG2R Citroen Team), l’ucraino Andrii Ponomar, lo svizzero Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec), gli italiani Samuele Zoccarato (Bardiani CSF Faizané), Vincenzo Albanese e Samuele Rivi ...

