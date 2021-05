DIRETTA Giro d’Italia | Biella-Canale LIVE | Cimolai beffato da Van der Hoorn Ganna maglia rosa

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.01 Sagan ha imposto un ritmo forsennato sulle salite di Castino e Manera. Ha spremuto a fondo la sua Bora-hansgrohe, ottenendo il risultato di staccare tanti velocisti come Ewan, Nizzolo, Groenewegen, Moschetti e Merlier, ma non Viviani,e Gaviria. Il problema è che lo slovacco è rimasto da solo nel finale. Ciò ha consentito a Van derdi mantenere il vantaggio decisivo per vincere. Tardivo il lavoro della UAE Emirates negli ultimi 5 km. 16.58 Van derfaceva parte della fuga della prima ora. Sullo strappo di Guarene è andato via insieme a Pellaud, staccando Zoccarato. Pochi km dopo l’olandese si è liberato anche della compagnia dello svizzero, rimanendo solo al comando. Hanno provato a riprenderlo Ciccone e Gallopin, evasi dal gruppo e poi ...