DIRETTA Giro d’Italia, Biella-Canale LIVE: 90 km al traguardo e 4’20” per gli otto battistrada (Di lunedì 10 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 14.44 Tra gli uomini veloci e resistenti sugli strappi, oltre a Sagan, abbiamo anche Caleb Ewan (Lotto Soudal). 14.41 Dopo la super volata di ieri, siamo più che convinti del fatto cheTim Merlier (Alpecin Fenix) non vorrà di certo mancare nuovamente all’appello. 14.38 Parliamo adesso dei favoriti del giorno oltre ai già citati Sagan, Nizzolo, Evenepoel e Almeida. 14.36 Sesta posizione in gruppo per l’uomo di riferimento del giorno: Peter Sagan. 14.33 Avanzano nella prima parte del gruppo anche i Deceuninck-Quick Step di Remco Evenepoel e Joao Almeida, ma anche la Qhubeka ASSOS di Giacomo Nizzolo. Tutti e tre favoriti della tappa odierna. 14.30 Ricordiamo che il giovane neoprofessionista Samuele Zoccarato ha avuto l’onore ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL14.44 Tra gli uomini veloci e resistenti sugli strappi, oltre a Sagan, abbiamo anche Caleb Ewan (LSoudal). 14.41 Dopo la super volata di ieri, siamo più che convinti del fatto cheTim Merlier (Alpecin Fenix) non vorrà di certo mancare nuovamente all’appello. 14.38 Parliamo adesso dei favoriti del giorno oltre ai già citati Sagan, Nizzolo, Evenepoel e Almeida. 14.36 Sesta posizione in gruppo per l’uomo di riferimento del giorno: Peter Sagan. 14.33 Avanzano nella prima parte del gruppo anche i Deceuninck-Quick Step di Remco Evenepoel e Joao Almeida, ma anche la Qhubeka ASSOS di Giacomo Nizzolo. Tutti e tre favoriti della tappa odierna. 14.30 Ricordiamo che il giovane neoprofessionista Samuele Zoccarato ha avuto l’onore ...

sil28 : Comunque vorrei presentarvi mio padre che non perde mai un minuto di diretta #raigiro #giro - valerionicastro : Cassani in diretta dalla moto ?????? #Giro #RaiGiro - VITAnonprofit : #Trento provincia virtuosa per circolarità produttiva e sociale - AlexDeGerardis : In giro per Saxa Rubra. Domani mattina sarò in diretta dalle 5:30 alle 9 su #Rai #Isoradio. Parlerò forte per chi… - grostein : Siamo nel 2021 e nessuno ha pensato di fare un diretta streaming su Twitch del Giro D'Italia. -