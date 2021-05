DIRETTA Giro d’Italia | Biella-Canale LIVE | 70 km al traguardo e 3’40” per i battistrada Siamo sul primo GPM

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL15.12 Samuele Rivi in supporto del leader dei GPM Vincenzo Albanese. 15.10 Ci avviciniamo adesso alGPM di giornata di Piancanelli. 15.07 70 km ale 3’28” per gli otto fuggitivi. 15.04 Nulla da fare per l’ucraino, prontamente ripreso dagli altri fuggitivi. 15.03 E intanto prova a rilanciare Ponomar, che resta tutto solo al comando! 15.02 Simon Pellaud transita perdavanti a Samuele Zoccarato. 15.00 Ci stiamo avvicinando alvolante di Canelli. 14.58 77 km ale 4? netti di vantaggio per gli otto. 14.56 Tornando aldella tappa, ci troviamo nella zona del ...