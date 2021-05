Dimagrire senza stare a dieta dopo i 50 anni è possibile. Ecco come evitare errori e abbinamenti sbagliati che fanno ingrassare e fanno male alla salute (Di lunedì 10 maggio 2021) Dimagrire è un desiderio comune, soprattutto dopo i 50. Ma stare a dieta non piace a nessuno. E poi è impossibile – e sconsigliatissimo – scegliere da sole quale seguire, tra le mille proposte di dietologi e nutrizionisti riportate dai media. Sempre meglio rivolgersi a uno specialista professionista, che saprà indicare la via giusta in base alle caratteristiche di ogni paziente. Tuttavia ci sono principi di base che è bene conoscere a prescindere dalla necessità o dal desiderio di Dimagrire. Piccoli ma preziosi suggerimenti particolarmente utili per le donne intorno ai 50 anni, quando l’accumulo di qualche chilo inizia a comparire nonostante gli sforzi. Insomma uno stile alimentare, più che una dieta, ispirato agli studi scientifici ... Leggi su iodonna (Di lunedì 10 maggio 2021)è un desiderio comune, soprattuttoi 50. Manon piace a nessuno. E poi è im– e sconsigliatissimo – scegliere da sole quale seguire, tra le mille proposte di dietologi e nutrizionisti riportate dai media. Sempre meglio rivolgersi a uno specialista professionista, che saprà indicare la via giusta in base alle caratteristiche di ogni paziente. Tuttavia ci sono principi di base che è bene conoscere a prescindere dnecessità o dal desiderio di. Piccoli ma preziosi suggerimenti particolarmente utili per le donne intorno ai 50, quando l’accumulo di qualche chilo inizia a comparire nonostante gli sforzi. Insomma uno stile alimentare, più che una, ispirato agli studi scientifici ...

