Diletta Leotta, l’attacco di Paola Ferrari: “Faccia soldi e se li goda” (Di lunedì 10 maggio 2021) La conduttrice sportiva ha attaccato la collega e volto di Dazn e non ha risparmiato frecciatine L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 10 maggio 2021) La conduttrice sportiva ha attaccato la collega e volto di Dazn e non ha risparmiato frecciatine L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

Striscia : La storia con #CanYaman e le foto con #RyanFriedkin: #DilettaLeotta chiarisce @VStaffelli - Striscia : 'Sono scatti di dicembre, ero single. Sto ancora con Can Yaman'. Settimo Tapiro d'oro per @DilettaLeotta dopo le f… - Gazzetta_it : #TapirodOro a #DilettaLeotta per il bacio a #Friedkin “Foto vecchie, sto ancora con Can” - miri9877787 : RT @_DAGOSPIA_: PAOLA FERRARI VS DILETTA: NON RAPPRESENTA LE GIORNALISTE ITALIANE MA SOLO SE STESSA. O FORSE BELEN - paolocoa : FQ-Paola Ferrari: “Diletta Leotta? Non può rappresentare le giornaliste italiane. Per me è un affronto essere ascol… -