Diletta Leotta | l’attacco di Paola Ferrari | “Faccia soldi e se li goda”

In una intervista rilasciata a Il Giornale, Paola Ferrari si è raccontata a cuore aperto ripercorrendo la sua vita fino al successo e alla sua carriera. Tuttavia non ha risparmiato frecciatine a Diletta Leotta tirando fuori anche Belen Rodriguez. Per la conduttrice è inconcepibile avere storie d'amore con i calciatori, avrebbe perso tutta la credibilità di essere una giornalista che ha costruito con fatica la sua carriera. Non è stato affatto facile per lei sopportare i sorrisi ironici di chi al campo la vedeva come una ochetta in cerca di gloria. In merito a Diletta Leotta ha dichiarato che quando vede queste ragazze che usano il ...

