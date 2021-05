Diletta Leotta | la frecciata di Paola Ferrari | ' Non rappresenta le giornaliste italiane | al massimo Belen'

(Di lunedì 10 maggio 2021)e la. La giornalista tvsi racconta in una lunga intervista a Il Giornale , in cui ripercorre le tappe fondamentali della sua vita, lanciando ...

Paola Ferrari e la frecciata a. La giornalista tv Paola Ferrari si racconta in una lunga intervista a Il Giornale , in cui ripercorre le tappe fondamentali della sua vita, lanciando anche qualche frecciatina a ...Lanon può rappresentare le giornaliste italiane, come Anna Billò, Giorgia Rossi o Simona Rolandi. Lei può rappresentare solo se stessa. O forse Belen…'. Il racconto - La giornalista ...Nelle ultime settimane il nome di Diletta Leotta è rimbalzato tra le prime pagine dei giornali scandalistici e post sui social networks. Dopo aver chiarito di non aver mai tradito Can Yaman, con il ...