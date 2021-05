Diletta Leotta come non l’avete mai vista: “Io non ho paura” (Di lunedì 10 maggio 2021) La bellissima showgirl, Diletta Leotta, recentemente ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui afferma di non avere paura Diletta Leotta (Instagram)Negli ultimi anni Diletta Leotta ha compiuto letteralmente un’ascesa verso la notorietà. La sua scalata è iniziata prima del compimento del diciottesimo anno, con la collaborazione con una rete locale chiamata “Antenna 3”. Qui ha condotto una trasmissione di stampo sportivo, dedicata in prevalenza allo sport più amato dagli italiani, ossia il calcio. È proprio grazie a questo, oltre che naturalmente alla sua innegabile bellezza, che Diletta ha ottenuto un grande riscontro in termini di consensi da parte del pubblico. Infatti, dopo una breve esperienza in Mediaset, ha proseguito su questa ... Leggi su kronic (Di lunedì 10 maggio 2021) La bellissima showgirl,, recentemente ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui afferma di non avere(Instagram)Negli ultimi anniha compiuto letteralmente un’ascesa verso la notorietà. La sua scalata è iniziata prima del compimento del diciottesimo anno, con la collaborazione con una rete locale chiamata “Antenna 3”. Qui ha condotto una trasmissione di stampo sportivo, dedicata in prevalenza allo sport più amato dagli italiani, ossia il calcio. È proprio grazie a questo, oltre che naturalmente alla sua innegabile bellezza, cheha ottenuto un grande riscontro in termini di consensi da parte del pubblico. Infatti, dopo una breve esperienza in Mediaset, ha proseguito su questa ...

