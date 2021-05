Despar | centinaia di posti di lavoro in tutta Italia Come candidarsi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Despar centinaia

Consumatore.com

...anno ha permesso di raccogliere tonnellate di generi di prima necessità per aiutaredi ... Fino al 28 marzo si potrà effettuare la consegna di una spesa dalle 9 alle 20, aldell'Ipercity,......nel casolare di Montagna dei Cavalli aveva l'interesse nell'apertura di un supermercato, ... Matteo Messina Denaro, che con Giuseppe Grigoli e la 6GDO è riuscito ad apriredi ...Il Circolo operaio in aiuto delle famiglie messe in ginocchio dalla crisi Covid In due giornate raccolti 1.110 chili di prodotti alimentari grazie a Spak e Despar ...Questa sera poco prima della chiusura del supermercato all’angolo con via Cafasso. La cassiera minacciata con un coccio di bottiglia.