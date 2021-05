Denizlispor-Galatasaray martedì 11 maggio | ore 19 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di lunedì 10 maggio 2021) Quarantunesimo turno di superlig turca e a due giornate dalla fine ildi Terim va a caccia di un successo per alimentare le sue chances di titolo sul campo di ungià retrocesso. Stagione da dimenticare per i neroverdi che si sta concludendo con un mesto ritorno in First League dopo due stagioni. InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Denizlispor-Galatasaray (martedì 11 maggio, ore 19:30): formazioni, quote, -

Ultime Notizie dalla rete : Denizlispor Galatasaray

TUTTO mercato WEB

...per il club che è reduce dal successo in campionato contro ilche ha permesso al Fenerbache di portarsi al secondo posto in campionato a quota 62 punti, uno solo in più dele ...Gallen - FC Vaduz Turchia > SüperLig 2020/2021 14:00 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK 3 - 0 Hatayspor - Yeni Malatyaspor 1 - 2 17:001 - 0 * Uruguay > Primera División 2020 ...Rialzatasi leggermente nelle ultime settimane, la squadra di Istanbul non è ancora fuori dai guai: 38 punti di distanza dalla capolista.Si è concluso il 36° turno della Super Lig turca. La capolista Besiktas si complica la vita nel finale sul campo del Rizespor: avanti 3-0,.