Denise Pipitone, Barbara D'Urso duro attacco a Piera Maggio: "Piera Maggio non vuole venire da me"

Il caso tristissimo e dolorosissimo di Denise Pipitone sta tenendo banco in questi ultimi mesi da quando una ragazza russa ha svelato di essere stata rapita da bambina e di non sapere chi sia la mamma. Dopo l'esame del dna si è scoperto che la ragazza non è la figlia di Piera Maggio ma da allora sono anche riprese alcune indagini sul caso perchè ci sono state delle segnalazioni.

Barbara D'Urso rivela "Piera Maggio da me non vuole venire"

In questi ultimi giorni Piera Maggio si è detta sconvolta per aver saputo che stavano cercando il corpo di Denise, la sua bambina in ...

