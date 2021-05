Denise Pipitone, a Domenica Live la testimonianza choc: «La voce in quella telefonata sembra della bambina» (Di lunedì 10 maggio 2021) A Domenica Live, testimonianze esclusive sul giallo di Denise Pipitone, rapita nel 2004 a Mazara Del Vallo, quando aveva quasi quattro anni. Parla Alberto Di Pisa, ex procuratore di Marsala: «Credo che questa riapertura delle indagini, con un sopralluogo effettuato a distanza di quasi vent’anni nella casa dove aveva abitato Anna Corona, sia stato fatto ad uso mediatico. Cosa vuoi trovare dopo vent’anni? All’inizio è stata fatta una grande confusione. Nei giorni immediatamente successivi, indagavano polizia, carabinieri, finanza, vigili urbani e questo sicuramente ha danneggiato». L’ex Procuratore ricorda: « La tesi della Procura è sempre stata che la bimba fosse stata presa da Jessica. A Mazara del Vallo nessuno parlava. Una bambina, portata via alle 12. Qualcuno ha visto ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 10 maggio 2021) A, testimonianze esclusive sul giallo di, rapita nel 2004 a Mazara Del Vallo, quando aveva quasi quattro anni. Parla Alberto Di Pisa, ex procuratore di Marsala: «Credo che questa riapertura delle indagini, con un sopralluogo effettuato a distanza di quasi vent’anni nella casa dove aveva abitato Anna Corona, sia stato fatto ad uso mediatico. Cosa vuoi trovare dopo vent’anni? All’inizio è stata fatta una grande confusione. Nei giorni immediatamente successivi, indagavano polizia, carabinieri, finanza, vigili urbani e questo sicuramente ha danneggiato». L’ex Procuratore ricorda: « La tesiProcura è sempre stata che la bimba fosse stata presa da Jessica. A Mazara del Vallo nessuno parlava. Una, portata via alle 12. Qualcuno ha visto ...

