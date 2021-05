Denise: l’indagine fu scandalosa dice, dopo 17 anni, la PM che condusse l’inchiesta (Di lunedì 10 maggio 2021) L’ex pm del caso Denise Pipitone, Maria Angioni, ricorda gli elementi poco chiari di un’inchiesta complicatissima, che definisce “un terreno minato“. Non usa mezzi termini, Maria Angioni, la pm che – nel periodo compreso tra ottobre 2004 e luglio 2005 – guidò la prima fase delle indagini sulla scomparsa di Denise Pipitone. Intervistata dall’agenzia AdnKronos, L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 10 maggio 2021) L’ex pm del casoPipitone, Maria Angioni, ricorda gli elementi poco chiari di un’inchiesta complicatissima, che definisce “un terreno minato“. Non usa mezzi termini, Maria Angioni, la pm che – nel periodo compreso tra ottobre 2004 e luglio 2005 – guidò la prima fase delle indagini sulla scomparsa diPipitone. Intervistata dall’agenzia AdnKronos, L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

flip2728 : @QuartoGrado MA PERCHÈ NON RISPETTATE IL NE BIS IN IDEM LA PULIZZI È STATA ASSOLTA BASTA. SIATE RISPETTOSI DEI PRIN… - DavideDa3 : @NicolaMorra63 Presidente, penso che stia leggendo cosa sta succedendo a Mazara del Vallo e con l'indagine della P… - fabyanaxxx : Hanno già finito? E dentro alle botole di tutti gli altri appartamenti non guardano?? Ho già capito che anche stavo… - Benedetta_as : Piera Maggio è stata fin troppo buona in questi 17 anni nei confronti di coloro incaricati nell’indagine, che grand… - Miki75159723 : Vogliono fare l'indagine fatta bene oggi 2021 vuol dire che nel 2004 non hanno fatto niente e che sono stati inutil… -