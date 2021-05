Delirio negli studi di UeD, scoppia una rissa tra i due famosi cavalieri: Maria è senza parole. Di chi si tratta e cos’è successo (Di lunedì 10 maggio 2021) Una puntata che regalerà picchi altissimi di trash quella che ci aspetta di Uomini e Donne, che forse andrà in onda oggi 10 maggio, almeno a quanto pare dalle anticipazioni de Il Vicolo delle News, che racconta di fatti veramente al limite dell’incredibile, tra confessioni assurde e addirittura una rissa sfiorata. E quando si parla di rissa sfiorata, la prima persona che viene alla mente è il cavaliere Armando Incarnato, che spesso si fa prendere dall’entusiasmo e non riesce a trattenere le sue esternazioni arrivando a sfidare chi si trova di fronte; ma vediamo cosa sarebbe successo. La fine di un amore Dopo aver assistito alla fine indegna della storia tra Riccardo e Roberta, avvenuta tra assurdi rinfacci che hanno fatto sorgere più di un dubbio, ecco la rivelazione, secondo il sito; i due tornano in studio ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 10 maggio 2021) Una puntata che regalerà picchi altissimi di trash quella che ci aspetta di Uomini e Donne, che forse andrà in onda oggi 10 maggio, almeno a quanto pare dalle anticipazioni de Il Vicolo delle News, che racconta di fatti veramente al limite dell’incredibile, tra confessioni assurde e addirittura unasfiorata. E quando si parla disfiorata, la prima persona che viene alla mente è il cavaliere Armando Incarnato, che spesso si fa prendere dall’entusiasmo e non riesce a trattenere le sue esternazioni arrivando a sfidare chi si trova di fronte; ma vediamo cosa sarebbe. La fine di un amore Dopo aver assistito alla fine indegna della storia tra Riccardo e Roberta, avvenuta tra assurdi rinfacci che hanno fatto sorgere più di un dubbio, ecco la rivelazione, secondo il sito; i due tornano ino ...

