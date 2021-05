De Luca “inguaiato” dal coro dei salernitani dopo il ritorno in A | «Chi non salta napoletano è» video

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 10 maggio 2021) Tornare in Serie A e scatenare un possibile caso politico al grido di «chi nonè». Al momento è solo un’ipotesi, ma tutt’altro che campata in aria. Soprattutto se quella squadra è la Salernitana e se tra i suoi supporter più illustri c’è un tifoso del calibro di Enzo De, che già nel 2015 si trovò al centro di una polemica politico-pallonara. A scatenarla, in quel caso, fu Stefano Caldoro, che di lì a poco avrebbe ceduto lo scettro di governatore della Campania proprio all’allora sindaco di Salerno. Il calcio, si sa, è un’impareggiabile vetrina per chi è candidato. Ancor di più se il club cittadino vince e convince. Nel 2015 fu polemica tra Caldoro e DeCosì fece in quel campionato la squadra granata, tagliando trionfalmente il traguardo che la riportava in Bquattro ...