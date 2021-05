De Carolis-Richards | Europeo pesi supermedi | programma | orario | tv | streaming

(Di lunedì 10 maggio 2021) Notte a Manchester per Giovanni De, che a 36 anni va a sfidare il britannico Lerronein quella che forse è la sua ultima chance di riprendersi un titolo importante, e cioè l’dei,dopo una lunga e onorata carriera. Guarda inlive Desu DAZN Il main event di questa serata doveva essere l’unificazione del titolo mondiale femminile deisuperpiuma tra Terry Harper e Hyun Mi Choi, ma l’inglese ha dovuto dare forfait a causa di un infortunio, l’ennesimo, alla mano, e per questo la fight card è rimasta orfana di un combattimento. Pertanto, ne vedremo cinque, e tutti di livello, con personaggi che hanno ognuno una storia diversa e valida all’interno della boxe. Per De ...

Pugile_tastiera : ?????? 15 Maggio a Londra la sfida EBU SuperMedi De Carolis vs Richards. @giovannidecarolisboxe •••••••… -

La Gazzetta dello Sport

