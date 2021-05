DayDreamer – Le Ali del Sogno | anticipazioni dell’11 maggio | Aziz lascia Mihriban e parte

(Di lunedì 10 maggio 2021) Secondo appuntamento settimanale di– Le Ali delContinua la programmazione settimanale di– Le Ali del, lo sceneggiato turco con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir. Cosa accadrà nella prossima puntata in onda su Canale 5 martedì 112021? Gli spoiler che arrivano direttamente dalla Turchia dicono che il L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

tarrystyles5 : RT @Librimondadori: In questo prequel della popolare serie Tv #DayDreamer – Le Ali del Sogno, Can ci apre finalmente il suo cuore e svela i… - CIAfra73 : SerieTivu: #Daydreamer, Le ali del sogno settimana dal 10 al 14 maggio 2021 · L'ARRIVO DI AYCA PORTA NUOVI PROBLEM.… - Ali_jax_hiphop : Io volevo pubblicare questo video qualche ora fa, mi sono dimenticata?? e adesso lo pubblico lo stesso?? Una delle s… - Elda72611968 : RT @CClub1989: La puntata di ieri pomeriggio di Daydreamer – Le Ali del Sogno ha fatto compagnia a 1.697.000 spettatori pari al 17.7% di sh… - patrizia_rella : RT @CClub1989: La puntata di ieri pomeriggio di Daydreamer – Le Ali del Sogno ha fatto compagnia a 1.697.000 spettatori pari al 17.7% di sh… -

Ultime Notizie dalla rete : DayDreamer Ali

TGCOM

Alla Fikri Harika arriva una nuova misteriosa donna Pubblicato su 9 Maggio 2021 Cosa succede nell'appuntamento di inizio settimana di" ledel sogno ? Dagli spoiler delle puntate ......45 - TUTTI ALL'ARREMBAGGIO! ONE PIECE - IL TRENO MARINO E LA METROPOLI DELL'ACQUA 21:15 - YOUNG SHELDON - UNA CRISI MISTICA E POLIPI ALIENI La 5 19:10 -- LEDEL SOGNO - 116 20:10 - ...Emre desidera passare più tempo con la moglie, che è sempre più distratta da un'altra persona. Alla Fikri Harika arriva una nuova misteriosa donna ...Nelle puntate di di DayDreamer in onda fino al 14 maggio, Mihriban scoppierà in lacrime dopo aver appreso della partenza di Aziz ...