DayDreamer anticipazioni | c’è un addio | chi lascia per sempre il cast

(Di lunedì 10 maggio 2021) La fiction televisiva turca è alle curve finali e perde pezzi. Qualcuno lascerà per, seguendo delle precise scelte di produzione., l’atto finale è dietro l’angolo. E non… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

L'appuntamento conè per lunedì 10 maggio 2021 alle 16,40 circa su Canale5. I ragazzi della Fikri Harika stanno lavorando alacremente al nuovo progetto pubblicitario. Leyla e CeyCey hanno ...del 14 maggio: Sanem litiga con Can a causa di Ayca Gli spoiler della puntata del famoso sceneggiato che i telespettatori di Canale 5 seguiranno venerdì 14 maggio 2021, ...Anticipazioni “Il Segreto”, puntata del 10 maggio 2021. Che cosa vedremo nell’episodio in replica su Rete 4 alle 12.30? Pepa è ...Emre desidera passare più tempo con la moglie, che è sempre più distratta da un'altra persona. Alla Fikri Harika arriva una nuova misteriosa donna ...