Damiano dei Maneskin pubblica una foto con la fidanzata Giorgia Soleri: “Dopo 4 anni si può dire?” (Di lunedì 10 maggio 2021) Damiano dei Maneskin pubblica una foto con la fidanzata Giorgia Soleri Damiano David (22 anni), il frontman della rockband Maneskin, è uscito allo scoperto. Per la “gioia” di tutte le sue fan, il vincitore di Sanremo 2021 ha presentato, a sorpresa, la sua fidanzata, con una storia su Instagram: “Dopo quasi 4 anni si può dire o no?“, scrive il cantante nella foto con la sua dolce metà. La fidanzata di Damiano dei Maneskin è la modella e influencer Giorgia Soleri (25 anni), che in molti avevano già ipotizzato potesse essere la compagna ... Leggi su tpi (Di lunedì 10 maggio 2021)deiunacon laDavid (22), il frontman della rockband, è uscito allo scoperto. Per la “gioia” di tutte le sue fan, il vincitore di Sanremo 2021 ha presentato, a sorpresa, la sua, con una storia su Instagram: “quasi 4si puòo no?“, scrive il cantante nellacon la sua dolce metà. Ladideiè la modella e influencer(25), che in molti avevano già ipotizzato potesse essere la compagna ...

