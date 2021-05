Damiano dei Måneskin, la prima foto con la fidanzata Giorgia Soleri dopo quattro anni (Di lunedì 10 maggio 2021) L’annuncio ha avuto poco di formale. Damiano David, frontman dei Måneskin, ha infilato fra le proprie Instagram Stories una foto assieme alla fidanzata, la venticinquenne Giorgia Soleri. «Dopo quasi quattro anni, si può dire, no?», ha scritto il cantante, senza nulla aggiungere alla propria, improvvisa rivelazione. Damiano, tre anni più giovane della compagna, la ragazza tatuata che, nello spot della Moretti, siede di fronte a un suocero rigoroso, non ha voluto fornire alcun particolare sulla propria storia sentimentale, che – numeri alla mano – dovrebbe essere iniziata qualche mese prima della partecipazione ad X Factor. Leggi su vanityfair (Di lunedì 10 maggio 2021) L’annuncio ha avuto poco di formale. Damiano David, frontman dei Måneskin, ha infilato fra le proprie Instagram Stories una foto assieme alla fidanzata, la venticinquenne Giorgia Soleri. «Dopo quasi quattro anni, si può dire, no?», ha scritto il cantante, senza nulla aggiungere alla propria, improvvisa rivelazione. Damiano, tre anni più giovane della compagna, la ragazza tatuata che, nello spot della Moretti, siede di fronte a un suocero rigoroso, non ha voluto fornire alcun particolare sulla propria storia sentimentale, che – numeri alla mano – dovrebbe essere iniziata qualche mese prima della partecipazione ad X Factor.

