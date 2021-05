Dalla Francia: offerta del Leicester per Soumaré, giovane centrocampista del Lille (Di lunedì 10 maggio 2021) Il Leicester City, nonostante sia immerso nella lotta per un posto in Champions League per la prossima stagione con Chelsea, West Ham United e Liverpool, starebbe trattando Boubakary Soumaré, un centrocampista del Lille. Secondo “RMC Sport”, le Foxes hanno già fatto una prima offerta e l’accordo per il classe 1999 e potrebbe chiudere l’affare per cifre vicine ai 25 milioni di euro. Soumaré avrebbe già detto “sì” al Leicester dopo la sua grandissima stagione, la squadra di Galtier è a solo due partite dal titolo in Ligue 1, il PSG dista tre lunghezze. Il francese di origine senegalese è stato corteggiato anche nelle scorse sessioni di mercato da numerose big inglesi, ma da quanto riportano in Francia è il Leicester che potrebbe ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 10 maggio 2021) IlCity, nonostante sia immerso nella lotta per un posto in Champions League per la prossima stagione con Chelsea, West Ham United e Liverpool, starebbe trattando Boubakary, undel. Secondo “RMC Sport”, le Foxes hanno già fatto una primae l’accordo per il classe 1999 e potrebbe chiudere l’affare per cifre vicine ai 25 milioni di euro.avrebbe già detto “sì” aldopo la sua grandissima stagione, la squadra di Galtier è a solo due partite dal titolo in Ligue 1, il PSG dista tre lunghezze. Il francese di origine senegalese è stato corteggiato anche nelle scorse sessioni di mercato da numerose big inglesi, ma da quanto riportano inè ilche potrebbe ...

