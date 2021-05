Da Special One a Social One, si parla sempre di lui (Di lunedì 10 maggio 2021) AGI - Josè Mourinho è il nuovo allenatore della Roma. A undici anni dalla sua straordinaria esperienza all'Inter, la serie A ritrova uno degli allenatori più carismatici e vincenti in attività. Una trattativa riservatissima, un accordo lampo per un progetto triennale con l'obiettivo di trasformare la squadra con “zeru tituli” (come la definì lui) in un club vincente. Un colpo di calciomercato clamoroso che in pochissime ore ha fatto esplodere l'entusiasmo dei romanisti e l'interesse di tutto il mondo del calcio, diventando subito trending topic sui social, superando nettamente altri temi mainstream come, ad esempio, #covid e #vaccini. L'#ASRoma è lieta di annunciare che José Mourinho sarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra a partire dalla stagione 2021-22! pic.twitter.com/Brko17N56B — AS Roma (@OfficialASRoma) May 4, 2021 Mourinho non è solo un allenatore ... Leggi su agi (Di lunedì 10 maggio 2021) AGI - Josè Mourinho è il nuovo allenatore della Roma. A undici anni dalla sua straordinaria esperienza all'Inter, la serie A ritrova uno degli allenatori più carismatici e vincenti in attività. Una trattativa riservatissima, un accordo lampo per un progetto triennale con l'obiettivo di trasformare la squadra con “zeru tituli” (come la definì lui) in un club vincente. Un colpo di calciomercato clamoroso che in pochissime ore ha fatto esplodere l'entusiasmo dei romanisti e l'interesse di tutto il mondo del calcio, diventando subito trending topic sui social, superando nettamente altri temi mainstream come, ad esempio, #covid e #vaccini. L'#ASRoma è lieta di annunciare che José Mourinho sarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra a partire dalla stagione 2021-22! pic.twitter.com/Brko17N56B — AS Roma (@OfficialASRoma) May 4, 2021 Mourinho non è solo un allenatore ...

