Da Jennifer Lopez a Kamala Harris | così le star hanno festeggiato le mamme di ieri e di oggi

Ultime Notizie dalla rete : Jennifer Lopez

ha trascorso la Festa della mamma con i suoi due gemelli Max e Emme. Per la poliedrica artista statunitense: ' Essere una mamma è la mia gioia più grande '. Meno di un mese fa l'...Gli ultimi mesi sono stati piuttosto duri per, impegnata nella Repubblica Dominicana sul set della sua nuova commedia romantica, ha visto naufragare la sua storia d'...Nella giornata della Festa della mamma Jennifer Lopez si è mostrata nuovamente felice e sorridente in compagnia dei due gemelli avuti con l’ex ...La cantante, durante la festa della mamma, racconta cosa significa per lei essere madre dei suoi gemelli Max ed Emme ...