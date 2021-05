Crop top come abbinarlo | i look da passerella da cui prendere spunto

(Di lunedì 10 maggio 2021) Life&People.it Sogno di ogni ragazzina nei primi anni 2000, il topnon ha mai lasciato i nostri armadi e per la stagione primavera estate 2021 ritorna più particolare che mai. Le opzioni sono molte e noi vi suggeriamo. La metamorfosi deltop: da cimelio anni 2000 a tendenza di stagione Consideratoabbigliamento prettamente adolescenziale iltop nelle ultime due decadi ha subito una metamorfosi radicale. In particolare nell’anno corrente lo abbiamo trovato negli street style e sulle passerelle di alta moda, rivisitato in chiavi ultra chic. Dall’inverno, all’estate latop mania ha trasformato diversi capi : il cardigan, la camicia e per ultima la novità estiva, il foulard, indossato sotto ad un blazer over ed un pantalone ...

