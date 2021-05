Crisanti: “Coprifuoco? Il Covid si trasmette alle 8 di mattina come alle 23” (Di lunedì 10 maggio 2021) Una limitazione sempre più odiosa e contestata dagli italiani, quel Coprifuoco che impedisce a chi ha da poco alzato di nuovo la saracinesca della propria attività di svolgere un orario di lavoro completo, rinunciando così ad altri incassi in un momento di crisi senza precedenti. Con il governo che continua a tergiversare, rinviando il momento in cui il divieto sarà rivisto. Ma con un malcontento sempre più marcato da parte dei cittadini. Tanto che, nelle ultime ore, anche il virologo Andrea Crisanti si è unito alle proteste. Durante un collegamento con la trasmissione Agorà, in onda su RaiTre, Crisanti ha infatti ammesso quanto già sottolineato in queste settimane dai tanti italiani scesi in piazza per protestare: “Il virus si trasmette alle 8 di ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 10 maggio 2021) Una limitazione sempre più odiosa e contestata dagli italiani, quelche impedisce a chi ha da poco alzato di nuovo la saracinesca della propria attività di svolgere un orario di lavoro completo, rinunciando così ad altri incassi in un momento di crisi senza precedenti. Con il governo che continua a tergiversare, rinviando il momento in cui il divieto sarà rivisto. Ma con un malcontento sempre più marcato da parte dei cittadini. Tanto che, nelle ultime ore, anche il virologo Andreasi è unitoproteste. Durante un collegamento con la trasmissione Agorà, in onda su RaiTre,ha infatti ammesso quanto già sottolineato in queste settimane dai tanti italiani scesi in piazza per protestare: “Il virus si8 di ...

