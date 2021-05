Crimi: "Il Garante della privacy mi dà ragione: sono io il responsabile del M5s" (Di lunedì 10 maggio 2021) Altro che "no Lex", altro che Godot. Vito Crimi, nella guerra ormai senza esclusione di colpi tra il M5s e Davide Casaleggio, rivendica le sue ragioni. "Stamattina il Garante della privacy ha accolto una mia istanza di accesso a documentazione in loro possesso relativa al Movimento, presentata in qualità di rappresentante legale dello stesso", dice il reggente grillino ai senatori riuniti in assemblea. "La risposta è stata frutto di una istruttoria approfondita, per la quale il Garante ha richiesto tutta la documentazione relativa al mio ruolo, confermando di fatto che a loro avviso non ci sono dubbi sulla rappresentanza legale". Dunque, stando a quanto risulta a Crimi, il previsto collasso del M5s potrebbe essere rimandato, per ora. Perché, a differenza di quanto ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 10 maggio 2021) Altro che "no Lex", altro che Godot. Vito, nella guerra ormai senza esclusione di colpi tra il M5s e Davide Casaleggio, rivendica le sue ragioni. "Stamattina ilha accolto una mia istanza di accesso a documentazione in loro possesso relativa al Movimento, presentata in qualità di rappresentante legale dello stesso", dice il reggente grillino ai senatori riuniti in assemblea. "La risposta è stata frutto di una istruttoria approfondita, per la quale ilha richiesto tutta la documentazione relativa al mio ruolo, confermando di fatto che a loro avviso non cidubbi sulla rappresentanza legale". Dunque, stando a quanto risulta a, il previsto collasso del M5s potrebbe essere rimandato, per ora. Perché, a differenza di quanto ...

