Covid,Fdi presenta mozione per riaprire tutto.Giovedì voto Senato (Di lunedì 10 maggio 2021) L'aula del Senato voterà Giovedì una mozione di Fratelli d'Italia per la fine delle restrizioni. "L'unico vero sostegno di cui ha bisogno la nostra economia - ha dichiarato il presidente dei Senatori ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 10 maggio 2021) L'aula delvoteràunadi Fratelli d'Italia per la fine delle restrizioni. "L'unico vero sostegno di cui ha bisogno la nostra economia - ha dichiarato il presidente deiri ...

Advertising

FratellidItalia : ?? Vittoria di #FratellidItalia ?? Link: - Nicola23453287 : RT @vocedelpatriota: Covid. Ciriani (FdI): basta chiusure e divieti, riaprire tutto in sicurezza. Giovedì mozione FdI in Senato https://t.c… - FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Covid. Ciriani (FdI): basta chiusure e divieti, riaprire tutto in sicurezza. Giovedì mozione FdI in Senato https://t.c… - vocedelpatriota : Covid. Ciriani (FdI): basta chiusure e divieti, riaprire tutto in sicurezza. Giovedì mozione FdI in Senato - PierantoniFabio : RT @FDI_Parlamento: Covid: Foti (FdI), sport in ginocchio per decisioni governo -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Fdi Covid,Fdi presenta mozione per riaprire tutto.Giovedì voto Senato Vedremo giovedì in Aula chi si schiererà per il ritorno al lavoro e chi invece per continuare con assurdi divieti"."Nella nostra mozione - spiega il capogruppo Fdi - chiediamo di riaprire, nel pieno ...

Fulvia Veirana (Cgil) "La Liguria ha un problema enorme che si chiama lavoro" In Liguria la crisi Covid ha già spazzato via, letteralmente, 11 mila posti di lavoro nel corso del ... come Emiliano Martino, segretario provinciale FdI. All'incontro sarà presente anche Giovanni Toti, ...

Covid:FdI, risolviamo problemi senza allenze contro natura - Ultima Ora Agenzia ANSA Migranti: Salvini, Draghi faccia come altri Paesi Al largo delle coste libiche cinque persone sono morte nel naufragio di un barcone che trasportava 700 tra uomini, donne e bambini, mentre a Lampedusa proseguono gli sbarchi ...

Migranti, quasi 1.500 a Lampedusa: pressing Salvini su Draghi, verso cabina di regia Sedici sbarchi e 1.489 migranti arrivati. Non si ferma l'ondata di approdi a Lampedusa. Dopo i primi 325, tra cui 11 donne, arrivati alle 4.10 del mattino, per tutto il giorno è ...

Vedremo giovedì in Aula chi si schiererà per il ritorno al lavoro e chi invece per continuare con assurdi divieti"."Nella nostra mozione - spiega il capogruppo- chiediamo di riaprire, nel pieno ...In Liguria la crisiha già spazzato via, letteralmente, 11 mila posti di lavoro nel corso del ... come Emiliano Martino, segretario provinciale. All'incontro sarà presente anche Giovanni Toti, ...Al largo delle coste libiche cinque persone sono morte nel naufragio di un barcone che trasportava 700 tra uomini, donne e bambini, mentre a Lampedusa proseguono gli sbarchi ...Sedici sbarchi e 1.489 migranti arrivati. Non si ferma l'ondata di approdi a Lampedusa. Dopo i primi 325, tra cui 11 donne, arrivati alle 4.10 del mattino, per tutto il giorno è ...