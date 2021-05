Covid, Zambon (ex Oms): “Il report sul Covid ritirato per pressioni cinesi. Si sapeva del virus da dicembre” (Di lunedì 10 maggio 2021) Il medico veneto Francesco Zambon era un ricercatore dell’Organizzazione mondiale della sanità. Il medico ha raccontato di alcuni aspetti poco chiari dell’Oms e che lui stesso dopo aver tentato di cambiare le cose da dentro ha dovuto abbandonare per restare fedele ai suoi principi. “Ho trovato muri di gomma, ma poi ho scelto di uscirne per poter raccontare questa storia perché sia utile”. A più di un anno dall’inizio della pandemia, in queste settimane stanno venendo a galla alcune faccende controverse. Un esempio, il caso di Ranieri Guerra. “Sono rimasti sconvolti da come l’Oms ha gestito l’intera vicenda, con progressivi insabbiamenti”. Francesco Zambon ha parlato di quando l’Oms ha effettivamente ricevuto la notizia che un virus si stava diffondendo. Covid Oms Zambon: “l’Oms fa ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 10 maggio 2021) Il medico veneto Francescoera un ricercatore dell’Organizzazione mondiale della sanità. Il medico ha raccontato di alcuni aspetti poco chiari dell’Oms e che lui stesso dopo aver tentato di cambiare le cose da dentro ha dovuto abbandonare per restare fedele ai suoi principi. “Ho trovato muri di gomma, ma poi ho scelto di uscirne per poter raccontare questa storia perché sia utile”. A più di un anno dall’inizio della pandemia, in queste settimane stanno venendo a galla alcune faccende controverse. Un esempio, il caso di Ranieri Guerra. “Sono rimasti sconvolti da come l’Oms ha gestito l’intera vicenda, con progressivi insabbiamenti”. Francescoha parlato di quando l’Oms ha effettivamente ricevuto la notizia che unsi stava diffondendo.Oms: “l’Oms fa ...

