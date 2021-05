Covid Veneto | Zaia | “Oggi 247 contagi” Bollettino 10 maggio

(Di lunedì 10 maggio 2021) Sono 247 i nuovidi coronavirus insecondo i dati deldi, 10, illustrati dal presidente della regione Luca. Si registrano altri 2 morti, che portano a 11.425 il totale dei decessi nella regione dall’inizio della pandemia di-19. Da ieri sono stati processati 9.866 tamponi, l’indice di positività è al 2,50%. I casi totali salgono a 417.727, mentre attualmente i positivi sono 19.036. In ospedale sono ricoverati 1.171 malati(-3 rispetto a ieri): di questi, 1.018 (-3) sono in area non critica e 153 (invariato) in terapia intensiva. Per quanto riguarda i vaccini,ha reso noto che nelle ultime 24 ore sono state somministrate 34.500 dosi. L'articolo

Advertising

fattoquotidiano : “In Veneto c’è emergenza democratica”: dopo il caso Crisanti le opposizioni accusano Zaia. E chiedono commissione d… - fattoquotidiano : ZAIA SOTTO ACCUSA Era inevitabile che la vicenda del professore Andrea Crisanti e dei tamponi rapidi su vasta scal… - CatozziEc : RT @zaiapresidente: ?? Entro la settimana un veneto “vaccinabile” (over16) su due avrà ricevuto almeno una dose di siero anti-Covid; oggi l… - zaiapresidente : ?? Entro la settimana un veneto “vaccinabile” (over16) su due avrà ricevuto almeno una dose di siero anti-Covid; og… - wireditalia : Al via le prenotazioni per le vaccinazioni anti-Covid per chi ha più di 50 anni e alcune regioni come Lombardia e V… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Veneto

Al via le prenotazioni per le vaccinazioni anti -per gli over 50 e alcune regioni come Lombardia eprevedono di aprire presto anche alle fasce d'età più ...... Lombardia ; Marche ; Molise ; PA di Bolzano ; PA di Trento ; Piemonte ; Puglia ; Sardegna ; Sicilia ; Toscana ; Umbria ; Valle d'Aosta ;. Coronavirus: i dati del 9 maggio Il bollettino...In aggiornamento Sono 430 le terapie intensive occupate (covid - non covid) in Veneto. Ieri fatti 34.500 vaccini. Come sempre nei primi giorni della settimana si cala nelle somministrazioni per il cal ...Sono riconfermate le 9 Bandiere del Veneto, così come le 7 località dell’Emilia Romagna ... Bandiere Blu alla sfida del Covid “Anche quest’anno il programma Bandiera Blu segna un incremento dei Comuni ...