Covid, variante indiana classificata come "preoccupante" da Oms (Di lunedì 10 maggio 2021)

Ultime Notizie dalla rete : Covid variante Oms: variante indiana "preoccupante" 21.58 Oms: variante indiana "preoccupante" L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato ufficialmente la cosiddetta "variante indiana" B.1.617 del Covid - 19, come "preoccupante". "Ci sono studi che indicano che B.1.617 sia più contagioso e resistente ai vaccini" ha spiegato la dottoressa Van Kerkhove, responsabile ...

Variante indiana B.1.1617: preoccupazione mondiale Durante la conferenza stampa del lunedì dell'OMS, Maria Van Kerkhove, lo scienziato responsabile della risposta COVID - 19 dell'agenzia, ha dichiarato che la variante COVID - 19 B.1.617, che è stata isolata per la prima volta in India e si ritiene che stia guidando la brutale seconda ondata di quel paese, è una ' variante di cui preoccuparsi globalmente '. ...

Varianti Covid, Bassetti: "Molte benigne, non comprendo chi terrorizza"

Coronavirus in Argentina, individuati primi casi di varianti indiana e sudafricana In Argentina individuate, per la prima volta, le varianti del nuovo coronavirus indiana e sudafricana su tre viaggiatori in ingresso a Ezeiza ...

Boom di prenotazioni per il vaccino contro il Covid-19, in Abruzzo, per la fascia di età 50-59 anni. La Struttura Commissariale nazionale, inoltre, ha disposto l'invio di 35mila…

