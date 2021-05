Covid | vaccini ai 50enni in Lombardia | al debutto 438mila prenotazioni

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 10 maggio 2021) Milano, 10 mag. (Adnkronos) – Alle 18.30 sono 438.675 i cinquantenni lombardi che hanno prenotato un appuntamento per avere il vaccino anti-. Leper la fascia 50-59 anni sono scattate dalla mezzanotte di ieri: considerando le persone di questa fascia d’eta che avevano già prenotato il vaccino (in quanto appartenenti ad altre categorie) e i 336.724 già vaccinati con almeno una dose prima di oggi, sono in tutto circa 945mila i cinquantenni che hanno preso un appuntamento o sono stati vaccinati. Il target da raggiungere per finire la categoria è 1,6 milioni di persone. L'articolo proviene da Ildenaro.it.